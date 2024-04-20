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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة متوجها إلى ملعب تي بي مازيمبي

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل فندق الإقامة في الكونغو متوجهة إلى ملعب تي بي مازيمبي؛ استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة ختامية مع اللاعبين قبل التحرك إلى الملعب؛ وذلك لمراجعة التعليمات الفنية والجوانب الخططية والدور المكلف به كل لاعب في المباراة.
وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار مدينة لوبومباشي عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة.

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