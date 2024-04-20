السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات يد الأهلي يواجهن بريميرو دي أوجوستو بكأس الكؤوس الأفريقية

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

يلتقي فريق السيدات الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيرتهن بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في ثاني مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تستضيفها الجزائر.

إقرأ أيضًا..

txt

للدعاء قبل مواجهة الأهلي.. بعثة مازيمبي تؤدي الصلوات بالكنيسة


وتقام المباراة على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

 ويسعى سيدات يد الأهلي للفوز بها، لمواصلة النتائج الجيدة في البطولة.
وكان الفريق قد استهل مشواره بالفوز على دي جي إس بي بنتيجة  26-21، في المباراة التي جمعتهما خلال الدور الأول من البطولة.

مواد متعلقة

سلطنة عمان تمنح الأولوية للقطاع الخاص فى رؤيتها المستقبلية

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

الديون والاستثمار والسياحة أبرز الملفات: مستقبل مصر الاقتصادى على مائدة الحوار الوطنى

باحث فلسطيني: اعتراف إسرائيل بخسائرها تهيئة لعلمية كبرى ستُنفذ بخان يونس

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

محمد الشرنوبي يُكرم عمه في ليلة ألحانه بأنغام كاظم الساهر

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين
الجريدة الورقية