سيدات يد الأهلي يواجهن بريميرو دي أوجوستو بكأس الكؤوس الأفريقية

يلتقي فريق السيدات الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيرتهن بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في ثاني مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تستضيفها الجزائر.

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وتقام المباراة على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى سيدات يد الأهلي للفوز بها، لمواصلة النتائج الجيدة في البطولة.

وكان الفريق قد استهل مشواره بالفوز على دي جي إس بي بنتيجة 26-21، في المباراة التي جمعتهما خلال الدور الأول من البطولة.