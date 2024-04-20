السبت 20 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الفيوم

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق  الفيوم . القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام . واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

كانت أجهزة الأمن بالفيوم قد تلقت بلاغا بالحادث وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتبين إصابة 16 فى الحادث، وتم نقل  المصابين إلى المستشفى العام وهم  نورة جمعه ابراهيم عبد اللطيف ، 50عاما ، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم ، وصباح هاشم حسن ، 40سنه ، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم ، ومها حسين عيد عبد الونيس ، 39 سنه ، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم ، و حمادة خالد طلبه ، 31سنه ، وإصابته اشتباه  وكسر بالكتف الأيسر ، و عبد الحميد ابراهيم عطيه ، 32 سنه ، وإصابته كدمات بالضلوع ، و هند عبد النبي محمد 16 سنه ، وإصابتها سحجات بسيطه في الجسم ، و شهد سيد عبد السلام ، 17 سنه ، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم ، و فاطمه عيد عويس ، 17سنه ، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم ،

و أصيبت مريم توبه سيد ، 16 سنه ، بكدمات بسيطه في الجسم ، و ماجدة خالد حسن ، 16 سنه ، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الأيمن ، و شيماء رمضان فؤاد ، 17سنه ، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم ، و أسماء عبد المجيد رجب ،31 سنه وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم ، و شهد مصطفي عبد الغفار ، 16سنه ، وإصابتها اشتباه  وبتر جزئي باليد اليمني ، و إيه رمضان فؤاد 16سنه ، وإصابتها اشتباه  وكدمات متفرقة بالجسم ، و ايات كامل محمد ، 16سنه ، وإصابتها اشتباه كسر بالترقوه اليمني وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و محمود بدوي سيد ، 18سنه وإصابته كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم  تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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