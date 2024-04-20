بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الفيوم

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم . القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام . واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

كانت أجهزة الأمن بالفيوم قد تلقت بلاغا بالحادث وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتبين إصابة 16 فى الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وهم نورة جمعه ابراهيم عبد اللطيف ، 50عاما ، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم ، وصباح هاشم حسن ، 40سنه ، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم ، ومها حسين عيد عبد الونيس ، 39 سنه ، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم ، و حمادة خالد طلبه ، 31سنه ، وإصابته اشتباه وكسر بالكتف الأيسر ، و عبد الحميد ابراهيم عطيه ، 32 سنه ، وإصابته كدمات بالضلوع ، و هند عبد النبي محمد 16 سنه ، وإصابتها سحجات بسيطه في الجسم ، و شهد سيد عبد السلام ، 17 سنه ، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم ، و فاطمه عيد عويس ، 17سنه ، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم ،

و أصيبت مريم توبه سيد ، 16 سنه ، بكدمات بسيطه في الجسم ، و ماجدة خالد حسن ، 16 سنه ، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الأيمن ، و شيماء رمضان فؤاد ، 17سنه ، وإصابتها كدمات متفرقه بالجسم ، و أسماء عبد المجيد رجب ،31 سنه وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم ، و شهد مصطفي عبد الغفار ، 16سنه ، وإصابتها اشتباه وبتر جزئي باليد اليمني ، و إيه رمضان فؤاد 16سنه ، وإصابتها اشتباه وكدمات متفرقة بالجسم ، و ايات كامل محمد ، 16سنه ، وإصابتها اشتباه كسر بالترقوه اليمني وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و محمود بدوي سيد ، 18سنه وإصابته كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.