اليوم.. مؤتمر الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان بجامعة القناة

انطلقت صباح اليوم السبت فاعليات "المؤتمر الطلابي السادس" و"الثالث على مستوى الجامعات المصرية"تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان: التطبيقات الحالية والآفاق المستقبليةوالذي تنظمه كلية طب الاسنان بالإسماعيلية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

بمشاركة طلاب من كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، ويتم تكريم أفضل ثلاثة عروض شفوية وأفضل بوستر.



ويسعى المؤتمر إلى تمكين طلاب كليات طب الأسنان على مستوى جمهورية مصر العربية من الالتقاء وتبادل أحدث التطورات المبتكرة في طب الأسنان.



كما يهدف المؤتمر - إلى دعم الطلاب نحو تنمية المعرفة والمهارات؛ ليصبحوا أطباء مؤهلين جيدا في المستقبل لخدمة مرضاهم ومجتمعهم.

واختتمت الخميس الماضي فاعليات المؤتمر الطلابي العاشر لكلية الطب البيطري- جامعة قناة السويس والذي اقيم تحت عنوان" دور الطب البيطري في التنمية المستدامة والتحديات المعاصرة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي".وذلك بمشاركة 150 مُشارك يُمثلون 36 مجموعة بحثية.

وتم تصعيد 8 مجموعات للمؤتمر الطلابي العام 6 مايو القادم. كما حصل طلاب برنامج الأدوية و المستحضرات البيطرية على ثلاثة مراكز أولى، بالإضافة إلى طلاب مرحلة البكالوريوس العام.

كما قام الطلاب تحت إشراف كلا من قسم الأدوية والطفيليات والفيسيولوجي والجراحة بتقديم أبحاث علمية حول دور الطب النباتي في نظام الرعاية الصحية، والتعرف على أنواع منها لها خصائص طبية وآثار مفيدة؛ للاستفادة منها بأفكار جديدة لحل مشكلة الكلاب الضالة بطرق مبتكرة وآمنة، و مكافحة الطفيليات بدون أي أضرار للإنسان والحيوان والبيئة.

كما قام الطلاب بدراسة بعض المواد المحسنة للنكهات وتأثيرها علي الفئران ومن ثم على الإنسان، واستخدام أدوية لتقليل الألم في الحيوانات بعد العمليات الجراحية.