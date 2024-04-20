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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بشرى سارة لجماهير الأهلى بشأن إصابة محمد الشناوى

الشناوي
الشناوي

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشري سارة بشأن إصابة محمد الشناوي حارس مرمي القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

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مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي (يلا شوت) بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

 وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر والتي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت دايفور 2023.

ومنح كريستيان فينك الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية في الكتف لمحمد الشناوي الضوء الأخضر للاعب للمشاركة في المباريات القادمة مع القلعة الحمراء بداية من لقاء العودة أمام مازيمبي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي  بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة Bein Sports HD 6 الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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