مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي (يلا شوت) بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي (يلا شوت) بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا تقدم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وستقام المباراة على استاد تي بي مازيمبي في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تتجه الأنظار اليوم نحو استاد تي بي مازيمبي لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي المهمة في الثالثة عصرًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يسعى الأهلي في مباراته اليوم إلى تحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب في القاهرة يوم 26 أبريل الحالي.

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي (يلا شوت) بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

بينما يسعى مازيمبي للاستفادة من دعم الجمهور والعب على أرضهم لتحقيق نتيجة إيجابية كبيرة قبل المباراة العودة في القاهرة.

عُُقد اجتماع فني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وفريق مازيمبي مساء البارحة، للتوصل إلى اتفاق حول جميع الترتيبات اللازمة للمباراة التي ستجمع الفريقين اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب تي بي مازيمبي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شوقي، الذي هو عضو في مجلس الإدارة ورئيس البعثة، إلى جانب خالد بيبو مدير الكرة والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق وإسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو وسمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، إلى جانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي فريق الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والجورب الأحمر، كما تقرر أن يرتدي حارس المرمى طاقمًا لونه أزرق. بالنسبة لفريق مازيمبي، سيكون الزي المعتمد عليهم هو القميص المخطط بالأبيض والأسود، والشورت الأسود.

تم خلال الاجتماع التأكيد على طلب النادي الأهلي توفير التأمين اللازم لبعثة الفريق أثناء التنقل من الفندق إلى ملعب المباراة، وكذلك أثناء العودة من الملعب إلى مطار لوبومباشي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب تي بي مازيمبي في لوممباشي في الكونغو، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بث مباشر

وسوف تذاع مباراة الأهلي أمام نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي، على شبكة قنوات بي إن سبورتس الراعي الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، ستكون في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.