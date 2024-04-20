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السبت 20 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

التوقيت الصيفى
التوقيت الصيفى

ينتظرعدد من المواطنين موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، حيث تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء شهر إبريل، وبدء تطبيق التوقيت الصيفي، الذي سيستمر لمدة 6 أشهر على غرار التوقيت الشتوي.

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ويتم تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، حيث يعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، اضافة الى تحقيق العديد من المميزات للمواطن.

أخر ابريل .. موعد تطبيق التوقيت الصيفى 

وسينتهي تطبيق التوقيت الشتوي خلال الأيام المقبلة، بعد أن انتهى الشتاء رسميًا الأربعاء الموافق 20 مارس الماضي، حيث يبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي نهاية ابريل 

 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 لمعرفة موعد تغيير الساعة، وهو في الموعد المقرّر له في شهر أبريل الجاري 2024 أخر جمعة تحديدا في الشهر، حيث إنه لا صحة لأي أنباء متداولة بشأن تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

موعد التوقيت الصيفي 2024 

ويتم العمل بالتوقيت الصيفي 2024، بداية من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، والموافق 26 من الشهر، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.

تقديم الساعات 60 دقيقة

عندما يأتى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والذي سيكون بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أبريل 2024، يقوم المواطنون بتقديم الساعات 60 دقيقة، أي أنه عند وصول الساعة الثانية عشرة صباحا منتصف الخميس 25 إبريل سيتم تقديم الساعة لتصبح الواحدة صباحا.

تعرف على موعد بدء التوقيت الصيفي 2024

يذكر أنه قد حددت الحكومة المصرية موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، أي بعد 25 يومًا من الآن. سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

تقديم الساعات 60 دقيقة

ويأخذ التوقيت العالمي التوقيت الصيفي في الاعتبار ويتم العمل به في جميع المطارات والسكك الحديدية والبنوك.

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