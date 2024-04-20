الليلة .. إتحاد جدة يحل ضيفًا على الحزم بدوري روشن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة ضيفًا ثقيلاً على نظيره الحزم مساء اليوم السبت علي إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

إقرأ أيضًا..

ويحتل الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة إتحاد جدة والحزم

تنطلق صافرة مباراة إتحاد جدة والحزم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة إتحاد جدة والحزم

تذاع مباراة الاتحاد والحزم بشكل حصري عبر قناة SSC 1 HD.