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السبت 20 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بينهم أطفال ونساء.. استشهاد وإصابة مواطنين في مناطق متفرقة بغزة اليوم

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

استشهد عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

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وحسب وكالة وفا الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء عقب استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة رضوان، بحي تل السلطان في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة إلى 9 شهداء، بينهم 6 أطفال.
وارتقى شهيد جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بجوار المقبرة الشرقية شرق مدينة رفح، كما استهدفت بصاروخ واحد على الاقل أرضين في حيي البراهمة، الشعوت، وأطلقت مدفعيته عددا من القذائف تجاه المناطق الحدودية للمدينة.
كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على حي الزيتون وتل الهوا في مدينة غزة، وشنت غارة
على منزل في حي الرمال بمدينة غزة.
ودمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في حي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تعود لعائلات الغرابلي، والنباهين، وأبو مراحيل، والسيد، والقصاص.
وأطلقت الزوارق البحرية الاسرائيلية نيران اسلحتها الرشاشة تجاه شاطئ بحر مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 34012 شهيدا، و76833 إصابة.

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