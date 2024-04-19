الدفاع المدني يحذر من تفاقم أزمة غاز الطهي في قطاع غزة

حذر الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، من تفاقم أزمة غاز الطهي وخطورتها على حياة السكان في قطاع غزة، الذين يعانون أوضاعاً كارثية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، اليوم الجمعة، إن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة.

وطالب الدفاع المدني الفلسطيني المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال غاز الطهي.

وأكد بيان الدفاع المدني الفلسطيني أن المواطنين كانوا يعتمدون منذ شهور عديدة على الوسائل البديلة والبدائية بإشعال النار من الحطب والفحم، ومواد بلاستيكية ما تسبب بإصابة العديد بأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح أنه تم تسجيل مئات الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي داخل المستشفيات نتيجة اعتماد المواطنين على إشعال النار لعدة ساعات يومياً على مدار الأشهر الستة الماضية، بما يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع حد لهذه الأزمة.