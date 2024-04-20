التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي  بكأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريقا مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي مساء اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: جوسكو جفارديول، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستو، تياجو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.



تقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي فى السادسة والربع مساء اليوم، السبت، ضمن لقاءات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 .







