عاجل
تُطبق غدًا.. تعرف على الأسعار الجديدة للخبز السياحي المقاومة العراقية تستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية فجر اليوم وفاة ٣ عمال فلبينيين بسبب فيضانات الإمارات شهداء واعتقالات وتدمير في البنية التحتية.. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم نور شمس
السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم السبت

الطقس
الطقس

يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس موضحة أن الطقس اليوم السبت حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء دافيء على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

txt

الأرصاد تحذر من الطقس الفترة المقبلة.. وهذه درجات الحرارة غدًا

txt

الأرصاد تحذر من منخفض صحراوي يرفع درجات الحرارة.. فيديو

شبورة مائية ونشاط للرياح 
وأوضحت الهيئة، أن هناك شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الانحاء اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل حتى الخميس، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.
وجاءت درجات الحرارة  العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:
القاهرة 32 18
الاسكندرية 24 15
بنها 31 18
كفر الشيخ 31 17
طنطا 32 17
دمياط 26 17
شرم الشيخ 32 21
العريش 28 15
الزقازيق  23 18
المنصورة 31 17
مطروح 22 15
حلايب 29 22
الفيوم 34 17
بني سويف 34 17 
سوهاج 34 17
الاقصر 36 20
أسوان 36 21
أسيوط 34 16

  قنا 35 19 

الاسماعيلية 32 19 

شبين الكوم 32 17 

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من الطقس الفترة المقبلة.. وهذه درجات الحرارة غدًا

الأرصاد تحذر من منخفض صحراوي يرفع درجات الحرارة.. فيديو

"الأرصاد" تكشف حقيقة غزو الذباب الصحراوي لمصر

الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة وغدًا انخفاض 6 درجات (فيديو)

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس

الجريدة الورقية