استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم السبت

يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس موضحة أن الطقس اليوم السبت حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء دافيء على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

شبورة مائية ونشاط للرياح

وأوضحت الهيئة، أن هناك شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الانحاء اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل حتى الخميس، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

القاهرة 32 18

الاسكندرية 24 15

بنها 31 18

كفر الشيخ 31 17

طنطا 32 17

دمياط 26 17

شرم الشيخ 32 21

العريش 28 15

الزقازيق 23 18

المنصورة 31 17

مطروح 22 15

حلايب 29 22

الفيوم 34 17

بني سويف 34 17

سوهاج 34 17

الاقصر 36 20

أسوان 36 21

أسيوط 34 16

قنا 35 19

الاسماعيلية 32 19

شبين الكوم 32 17