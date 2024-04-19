الأرصاد تحذر من الطقس الفترة المقبلة.. وهذه درجات الحرارة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود تقلبات جوية حادة خلال فصل الربيع، ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، 23 أبريل، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

ارتفاع في درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية في القاهرة، بينما ستسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على باقي أنحاء البلاد، كما تشهد بعض المناطق عواصف رملية، خاصة مع نشاط الرياح، مما قد يتسبب في انخفاض الرؤية على الطرق.

نصائح للمواطنين

وتنصح الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر خلال هذه الفترة، خاصة كبار السن والأطفال، مع شرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس قطنية خفيفة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأشارت الهيئة إلى أن انخفاضًا جزئيًا في درجات الحرارة سيبدأ مساء أمس الخميس على كل أنحاء الجمهورية.

طقس غدا السبت

من المتوقع أن يسود طقس لطيف إلى معتدل على السواحل الشمالية، معتدل على كاترين، مائل للحرارة لحار نسبيًا على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، حار لشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة غدا:

القاهرة 19° 33°

القليوبية 20° 34°.

الجيزة 19° 33°

السلوم 19° 23°

مطروح 18° 21°

العلمين 20°. 22°

واحة سيوة. 18° 27°

الاسكندرية 19° 22°

البحيرة 21° 30°

كفرالشيخ 20° 31°

دمياط 19° 22°

بورسعيد 18° 21°

العريش 19° 23 °

رفح 18° 23°

الدقهلية 20° 32°

الغربية 19° 33°

الشرقية 21° 34°

المنوفية 19° 33°

الاسماعيلية. 20° 32°

القنطرة غرب. 21°. 32°

السويس. 19° 30°

فايد. 20°. 31°

نخل 19° 30°

سانت كاترين. 18° 25°

شرم الشيخ. 17° 29°

الطور. 16° 30°

راس سدر 17°. 27°

ابو زنيمة. 16°. 26°

ابو رديس. 17°. 26°

دهب. 18°. 30°

نويبع. 19°. 28°

زعفرانة. 18°. 27°

راس غارب. 19°. 29°

الغردقة. 18° 28°

سفاجا. 19°. 28°

مرسى علم 18° 28°

بورغالب. 20°. 29°

القصير. 19°. 27°

راس بناس. 19°. 34°

شلاتين. 19° 30°

ابورماد. 19°. 29°

حلايب. 18° 29°

راس حدربة. 19°31°

الواحات البحرية.19°. 29°

الفرافرة 18°. 31°

الداخلة. 18°. 33°

الخارجة. 19°. 34°

الفيوم. 18° 31°

بنى سويف 19° 31°

المنيا. 17° 33°

اسيوط. 18° 31°

سوهاج. 18° 32°

قنا. 19° 35°

الاقصر. 20° 34°

ادفو. 22°. 35°

اسوان. 20° 35°

الوادى الجديد. 17° 30°