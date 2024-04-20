يتقابل فريق الكرة الأول بنادي آرسنال أمام نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي



حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: أوليكساندر زينشينكو، ويليام ساليبا، جابرييل، بن وايت

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافريتز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا



وانتهت مباراة الدور الأول بين وولفرهامبتون وآرسنال هذا الموسم بفوز الجانرز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات".

موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة وولفرهامبتون وآرسنال مساء اليوم السبت وتنطلق في الثامنة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.