أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم السبت

أسعار صرف الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.44 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار في بنك القاهرة نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.