سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم

سعر الدولار اليوم.. استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية "الجنيه"، اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، بالتزامن مع الإجازة الإسبوعية للبنوك والمصارف (الجمعة والسبت).

وجاء سعر الدولار اليوم وفق آخر تحديث قامت به البنوك والمصارف على مواقعها الإلكترونية كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.26 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في NBK بنك الكويت الوطني 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فيQNB الأهلي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في (CIB) البنك التجاري الدولي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك "Saib" الشركة المصرفية العربية الدولية 48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.