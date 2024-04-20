أمطار رعدية ورياح .. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

حذر المركز الوطني للأرصاد بالممكلة العربية السعودية من حالة الطقس، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

رياح شمالية غربية

وأضف المركز، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج

وتابع، هناك ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

رياح جنوبية شرقية على الخليج العربي

وأشار، تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.