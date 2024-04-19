الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب السعودية الأولمبي يكتسح تايلاند في كأس آسيا تحت 23 سنة

منتخب السعودية الأولمبي
منتخب السعودية الأولمبي

فاز منتخب السعودية الأولمبي على نظيره التايلاندي، بخمسة أهداف نظيفة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وسجل الأخضر الأولمبي سجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق أيمن يحيى.

وأضاف أحمد الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، ليعزز تقدم المنتخب السعودي، وفي الدقيقة 45+7 تمكن المهاجم عبدالله رديف من تسجيل الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي سيطرته على مجريات المباراة، وتمكن من تسجيل هدفين إضافيين.

سجل المهاجم عبدالله رديف هاتريك في الدقائق 45+7 و 49 و 73،

وبهذا الفوز، يضمن المنتخب السعودي الأولمبي التأهل رسميًا لدور ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

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