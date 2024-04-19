رسميًا.. النصر يفقد ساديو ماني أمام الخليج في الدوري السعودي

تأكد بشكل رسمي غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن النصر في مواجهة الخليج بالجولة المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بسبب تراكم البطاقات.

وحصل ساديو ماني على بطاقة صفراء في مباراة النصر والفيحاء اليوم بسبب اعتراضه على قرار الحكم، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة للعالمي والتي من المقرر أن تشهد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

النصر يضمن المشاركة في كأس السوبر وأبطال آسيا

ضمن فريق النصر السعودي رسميًا المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي وكأس النخبة الاسيوي "دوري أبطال آسيا" وذلك بعد الفوز على الفيحاء اليوم في الدوري.

و حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

بهذا الانتصار رفع فريق النصر رصيده إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفارق 9 نقاط عن فريق الهلال المتصدر ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.