يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجهة صعبة خارج الديار اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي بأرضه ووسط جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة Bein Sports HD 6 الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وخارج منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN



موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي بذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.