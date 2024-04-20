منتخب مصر 2007 يضم 9 لاعبين من إنبي
أصبح قطاع الناشئين بنادي إنبي مميزًا خلال الفترة الحالية، بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.
وقام الجهاز الفني للمنتخب المصري مواليد 2007 في ضم 9 لاعبين دفعة واحدة من قطاع الناشئين بالنادي البترولي، حيث قام باستدعائهم خلال الفترة الحالية، إستعداداً لخوض تصفيات بطولة أمم أفريقيا للناشئين 2026 .
وجاء اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر 2007، كالتالي:
- يوسف بشير
- مصطفى غلوش
- ابراهيم عبد الفتاح
- نصر عزام
- احمد متولي
- كريم اسعد
- محمود طه فودة
- محمود فيصل
- عمر العزب
ويجد قطاع الناشئين بالنادي البترولي اهتمامًا كبيرًا من مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي، والذي يرغب في إخراج عناصر مميزة للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.