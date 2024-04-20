يد الزمالك يدرس الترجى التونسي قبل لقاء اليوم

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مجدي أبو المجد على إعداد تقرير فني شامل عن الترجي التونسي قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقام علاء الدين أحمد محلل الأداء بإعداد تقرير فني مصور عن كل لاعب من الترجي لدراسة نقاط القوة والضعف به، ومتابعة الجهاز الفني للتقرير للتعرف على المنافس بشكل أكبر.

كما تم توجيه تعليمات خاصة لحراس الزمالك وخوض مران منفرد على هامش تدريبات اليوم بشأن الأداء الهجومي للاعبي الفريق التونسي