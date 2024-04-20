أيمن عطالله يطالب مجلس نقابة المحامين بالتدخل لحل قضية محامي الشرقية

قبل صدور أحكام قضائية..

طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين بضرورة التدخل لحل مشكلة محامي جنوب الشرقية مع أسرة نقيبها الفرعي منعا لتفاقم الأزمة وصدور أحكام جنائية ضدهم.

وقال عطالله في بيان له: منذ اللحظة الأولى لمشكلة عدد من محامي جنوب الشرقية مع نجل نقيب محامي جنوب الشرقية، قد حرصت على التواصل مع جميع الأطراف هدفا لحل المشكلة داخل نقابتنا باعتبارها البيت الكبير ولعدم إتاحة إلى مجال لتهديد المحامين بنظر القضية بين أروقة المحاكم".

وأضاف انه قد لمس تجاوبا ومرونة من قبل محامي الشرقية الذين أبدوا رغبة في التصالح وحل المشكلة بعيدا عن القضاء باعتبار أن طرفي الأزمة محامين، مشرا: "لكن بما أن القضية قد وصلت الان إلى محكمة الجنايات ومقرر لنظرها جلسة ٧ مايو القادم، وهناك تهديد قد يطال المحامين ويعرضهم للحبس فوجب الآن تدخل حاسم من النقابة العامة للمحامين".

ولفت أنه في حال تطور القضية إلى صدور أحكام ضد المحامين -وهو أمر متوقع- فسوف يمثل الأمر وصمة عار في جبين نقيب ومجلس النقابة، خاصة وأن ذلك يتنافى مع دور النقابة في احتواء الخلافات بين أعضائها، كما يضر صورة المحامين أمام القضاء

واقترح عطالله، أن تتدخل النقابة العامة بتشكيل لجنة لسماع جميع الأطراف في الواقعة وتنتهي إلى قرارها الملزم للجميع وفي حالة وجود تجاوزات من أي طرف يتم التعامل معه بالأدوات النقابية.



كما طالب بضرورة تضمين مدونة السلوك المهني الجديدة مواد تلزم المحامين بحل خلافاتهم وإشكالياتهم مع بعض داخل النقابة قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء، وأن تتولى النقابة التحقيق في أي أزمة ومحاسبة المقصرين نقابيا في حال عدم احتمال الأمر أكثر من ذلك، كما هو الحال مع قضية محامي الشرقية.

يذكر ان المحامي السيد عادل، نجل المستشار عادل عفيفي، نقيب المحامين بالشرقية، أصيب بجروح قطعية في الرأس وأنحاء متفرقة بالجسد؛ بعدما تعرض للضرب على يد آخرين في محيط محكمة الزقازيق الابتدائية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

حيث أفاد التقرير الطبي الأولي الصادر عن المستشفى بأن المصاب السيد عادل عفيفي، وهو الأكثر تضررًا بين المصابين، يعاني من اضطراب بدرجة الوعي نتيجة إدعاء من اعتداء من آخرين، ووجد جرحين قطعيين بفروة الرأس مع وجود تورم بأنسجة المخ وارتجاع بالمخ.

وتبين من التحريات الأولية وقوع مشاجرة بين نجل نقيب المحامين واثنين من أشقاء والده (طرف أول)، وهاني ج، محامي، واثنين آخرين رفقته (طرف ثاني)، وذلك بسبب خلافات بينهم تجددت يوم الواقعة، ما أسفر عن إصابة نجل نقيب المحامين بجرح قطعي في الرأس وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاص لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تبين أن نجل نقيب المحامين بالشرقية، وأثناء خروجه من جلسة في محكمة الزقازيق الابتدائية، تعرض للهجوم عليه والضرب بأسلحة بيضاء من قبل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابته واثنين آخرين من أقاربه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10874 جنح قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، وتحفظت الجهات الأمنية على طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها