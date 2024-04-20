أسباب أزمة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري

أصبحت مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي على صفيح ساخن قبل خوضها، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.



وكشفت تقارير صحفية مغربية أسباب أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمة، حيث أكدت أن مُصادرة الأقمصة الخاصة باللاعبين المغاربة هي سبب الأزمة التي حدثت خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن هناك تطورات في الأمر بعد احتجاز لاعبي نهضة بركان المغربي في مطار هواري بومدين بقرار أمني لما يُقارب الخمسة ساعات.

وأوضحت التقارير أن الأقمصة التي تمت مصادرتها كان مطبوع عليها خريطة المغرب والتي يوجد بها الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية “دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية”، وذلك أدى لاستياء جزائري كبير.

ويُهدد مسؤولي نهضة بركان المغربي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم خوض مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما تمت مصادرة الأقمصة الأساسية الخاصة باللاعبين.