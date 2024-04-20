السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أسباب أزمة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري

نهضة بركان المغربي
نهضة بركان المغربي

أصبحت مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي على صفيح ساخن قبل خوضها، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

txt

أزمة في الجزائر.. احتجاز بعثة نهضة بركان وتهديدات مغربية بالانسحاب


وكشفت تقارير صحفية مغربية أسباب أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمة، حيث أكدت أن مُصادرة الأقمصة الخاصة باللاعبين المغاربة هي سبب الأزمة التي حدثت خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن هناك تطورات في الأمر بعد احتجاز لاعبي نهضة بركان المغربي في مطار هواري بومدين بقرار أمني لما يُقارب الخمسة ساعات.
وأوضحت التقارير أن الأقمصة التي تمت مصادرتها كان مطبوع عليها خريطة المغرب والتي يوجد بها الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية “دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية”، وذلك أدى لاستياء جزائري كبير.
ويُهدد مسؤولي نهضة بركان المغربي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم خوض مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما تمت مصادرة الأقمصة الأساسية الخاصة باللاعبين.

مواد متعلقة

أزمة في الجزائر.. احتجاز بعثة نهضة بركان وتهديدات مغربية بالانسحاب

بركات يحذر الأهلي من المهازل التحكيمية على غرار مباراة مازيمبي وبيراميدز
الجريدة الورقية