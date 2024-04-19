أزمة في الجزائر.. احتجاز بعثة نهضة بركان وتهديدات مغربية بالانسحاب

يُهدد مسؤولي نهضة بركان المغربي بعدم خوض مواجهتهم أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد احتجاز بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب مصادرة قمصان اللاعبين والتي تحمل خريطة بلادهم.



وكشف موقع le360 المغربي أن هناك تهديدات بالانسحاب من جانب نهضة بركان، وعدم خوض مواجهة اتحاد العاصمة بعد مصادرة قمصان اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح التقرير الذي نشره الموقع المغربي إلى أن مسؤولي نهضة بركان قاموا بالانسحاب من الاجتماع الفني، والذي كان يجمعهم بممثلي اتحاد العاصمة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما اقتحم رجال الأمن الجزائري القاعة.

ويقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعقد الاجتماع الفني من أجل الاتفاق بين الفرق على زي الفريقين خلال المباراة بالإضافة لوضع ضوابط لبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحل نهضة بركان ضيفًا ثقيلًغ على اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.