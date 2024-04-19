3 أعراض للسرطان تظهر أثناء تناول الطعام

غالبًا ما يتجلى السرطان بطرق خفية، مما يجعل الوعي بالأعراض في المقدمة وفي المركز، ويقول طبيب أورام روسي إن سلوكك الغذائي قد يكشف أكثر من مجرد عاداتك الغذائية وقد تظهر أيضًا علامات تحذيرية لمرض مميت عندما تكون على وشك تناول الطعام.

إذا كنت تأكل أثناء التنقل أو تأكل أمام الكمبيوتر، فلن يكون لديك دائمًا الوقت لتناول الطعام بشكل صحيح.

هناك عوامل مختلفة، بدءًا من التوتر وحتى البيئة، التي يمكن أن تؤثر على طريقة تناولك للطعام ومدى حجم شهيتك ومع ذلك، فإن مشاكل الأكل المتكررة، بما في ذلك فقدان الشهية وعسر البلع والشعور بالشبع المبكر، قد تشير إلى السرطان.

3 أعراض للسرطان يمكن أن تظهر أثناء تناول الطعام

فقدان الشهية

يعد فقدان الشهية، أو فقدان الشهية، أحد أكثر أعراض السرطان شيوعًا، ولا تشعر بالجوع عند تناول الطعام أو يمكنك تناول كميات صغيرة فقط. وهذا مهم بشكل خاص إذا كان لديك أي أعراض أخرى، مثل فقدان الوزن وآلام البطن والغثيان والقيء، كما يقول طبيب الأورام أندريه فوروبيوف خصيصًا لـ MedicForum.

وأوضح الطبيب أن هذا يمكن أن يحدث بسبب أي نوع من أنواع السرطان تقريبًا، وأن حوالي 50 بالمائة من مرضى السرطان يعانون من هذا العرض ومع ذلك، فإن فقدان الشهية يحدث غالبًا في سرطانات البنكرياس والجهاز الهضمي العلوي والرئة.

عسر البلع

عسر البلع، أو صعوبة البلع، يمكن أن يجعلك تشعر وكأن الطعام يعلق في طريقه إلى الأسفل قد تبدأ أيضًا بالاختناق أثناء تناول الطعام، مما يتسبب في خروج اللعاب من فمك.

قد تجعلك هذه العلامة تمضغ الطعام وتبتلعه لفترة أطول وتشجعك على إصدار أصوات مضحكة عندما تأكل أو تشرب.

الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام

غالبًا ما يكون الشعور بالشبع سريعًا بعد تناول الطعام مصحوبًا بفقدان الشهية، مما يسبب انزعاجًا في البط، وإنه أمر مقلق بشكل خاص إذا كانت هناك أي أعراض أخرى مثل الشعور بالتوعك أو الغثيان أو آلام البطن أو حرقة المعدة أو الانتفاخ.

والجدير بالذكر السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم. لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.