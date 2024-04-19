طب عين شمس تحتفل بالأسبوع العالمي للجلوكوما

نظمت كلية الطب جامعة عين شمس احتفالية للمشاركة فى الأسبوع العالمى للجلوكوما تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة هالة سويد وكيل كلية طب عين شمس لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو صالح جلال موسى رئيس قسم طب وجراحة العيون.



وقام بتنظيم هذا الحدث قسم طب وجراحة العيون في جامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة بالكلية.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بمجموعة من المحاضرات الطبية لشباب الأطباء للتوعية عن الطرق الحديثة فى اكتشاف وعلاج المياه الزرقاء القاها عدد من أساتذة القسم.

أعقب ذلك ندوة ألقتها الدكتور علا عمر الأستاذ مساعد بقسم جراحة العيون في جامعة عين شمس بعنوان ( أعراض ومخاطر المياه الزرقاء والفرق بين المياه الزرقاء والبيضاء ) بغرض التوعية المجتمعية.

تناولت الندوة أسباب المياه الزرقاء ومضاعفاتها وكيفية الكشف المبكر عنها وأهمية الكشف الدورى للاكتشاف المبكر عن المرض وطرق العلاج و المتابعة كما تناولت الندوة التعريف بالمياة البيضاء وأعراضها والفرق بينها وبين المياة الزرقاء.

وعلى هامش احتفالية طب عين شمس، تم إجراء مسح طبى لضغط العين للحاضرين ولموظفى كلية طب عين شمس والمستشفى ورواد المستشفى من المرضى والأقارب للاكتشاف المبكر عن المرض .

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصوت

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للصوت في والذي يوافق 16 أبريل من كل عام، في إطار حرص الكلية على نشر وتعزيز الوعي الصحي للمجتمع، تحت رعاية الدكتور علي الأنور عميد طب عين شمس، والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة لبنى محمد سالم الفقى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة .

تناولت احتفالية طب عين شمس التوعية بأهمية الصوت وكيفية الحفاظ عليه وتدريب الصوت على الكلام والغناء.

كما تم التطرق إلى عملية إصدار الصوت عند الإنسان وعرض فيديو يبين علاقة التنفس وإصدار الهواء والصوت عند الإنسان.

ونظمت الاحتفالية وأدارتها الدكتورة نيرفانا جمال الدين حافظ أستاذ ورئيس وحدة أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس.