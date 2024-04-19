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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تاريخ المواجهات يمنح الأهلي الأفضلية أمام مازيمبي قبل المواجهة المنتظرة

الأهلي
الأهلي

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة مازيمبي غدًا، في المباراة التي يستضيفها معقل الفريق الكونغولي.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا


واستطاع الأهلي في التأهل لنصف نهائي الشامبيونزليج الإفريقي، بعد تخطيه عقبة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما صعد مازيمبي بعدما أقصى نظيره بيترو أتلتيكو الكونغولي.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي
 

خاض الأهلي ومازيمبي 4 مواجهات فى دوري أبطال أفريقيا، حيث جاءت أولى المواجهات بين المارد الأحمر والفريق الكونجولي في عام 2002 في دور مجموعات دوري الأبطال.
فقد حقق الأهلي الفوز بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، لكنه تعادل سلبيًا فى مباراة الإياب.
وتواجه الأهلي أمام مازيمبي في عام 2012 في دور مجموعات دوري الأبطال، وفاز الأهلي 2/1، في مباراة الذهاب، بينما خسر الأحمر 2/0 فى مباراة الإياب.

موعد مباراة مازيمبي والأهلي والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة مازيمبي الكونغولي أمام الأهلي في الثالثة من مساء الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب تي بي.
بينما ستُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة بشكل حصري.

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