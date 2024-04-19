تناول البنجر بشكل يومي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

وفقا للطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، فإن تناول البنجر بشكل يومي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويرجع ذلك إلى البيتين الذي يزيد من مستويات الحديد ويحسن وظائف القلب ويساعدك على إنقاص الوزن.

وأشار الطبيب على قناة روسيا 1 التلفزيونية إلى أن "الدراسات السريرية أظهرت أن البيتين يساعد على زيادة القوة البدنية وزيادة كتلة العضلات وتقليل احتياطيات الدهون".

وينصح بتناول البنجر نيئاً وإضافته إلى السلطة أثناء المعالجة الحرارية، قد تفقد الخضروات الجذرية خصائصها المفيدة.

يجب استخدام البنجر بحذر إذا كان لديك حصوات في الكلى أو أمراض أخرى مرتبطة بتكوين الأكسالات.

بعض الحقائق الإضافية حول فوائد البنجر:

1- مصدر العناصر الغذائية

يحتوي البنجر على فيتامينات A وC وK وحمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد وغيرها من المعادن المهمة كما أنه مصدر ممتاز للألياف، مما يساعد على الهضم الطبيعي.

2- دعم صحة القلب

يحتوي البنجر على النترات، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية وهذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- خصائص مضادة للأكسدة

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والبيتين، والتي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقليل الالتهابات في الجسم.

4- دعم الكبد

يحتوي البنجر على أصباغ تسمى بيتاسيفالين، والتي تساعد على تنظيف الكبد وحمايته من السموم كما أنه يعزز إنتاج الإنزيمات اللازمة لتحطيم وإزالة النفايات من الجسم.

5- تحسين عملية الهضم

بسبب محتواه العالي من الألياف، يساعد البنجر على تنظيم عملية الهضم، ومنع الإمساك وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

6- دعم الجهاز المناعي

يحتوي البنجر على فيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات والفيروسات.

ما هو مرض السرطان؟

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية، وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.