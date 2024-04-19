آبل تتلقى أمرًا بإزالة WhatsApp وThreads من متجر التطبيقات الصيني

لن يتمكن مستخدمو Apple في الصين من العثور على WhatsApp وThreads وتنزيلهما من متجر التطبيقات بعد الآن، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز. وقالت الشركة إنها سحبت التطبيقات من المتجر امتثالاً للطلبات التي تلقتها من إدارة الفضاء الإلكتروني، الجهة المنظمة للإنترنت في الصين، "بناءً على مخاوف الأمن القومي". وأوضحت للمطبوعات أنها "ملتزمة باتباع القوانين في البلدان التي [تعمل] فيها، حتى عندما [تختلف]".

يحظر جدار الحماية الصيني العظيم الكثير من التطبيقات والتقنيات غير المحلية في البلاد، مما يدفع السكان المحليين إلى استخدام VPN إذا كانوا يريدون الوصول إلى أي منها. يعد Meta's Facebook وInstagram من بين هذه التطبيقات، لكن WhatsApp وThreads متاحان للتنزيل حتى الآن. ويأتي أمر الهيئة التنظيمية الصينية قبل وقت قصير من تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة. إن منطق إدارة الفضاء الإلكتروني – بأن التطبيقات تشكل مصدر قلق للأمن القومي – يعكس حجة المشرعين الأمريكيين لحظر TikTok في البلاد.

في الإصدار الحالي من مشروع القانون، سيكون لدى ByteDance سنة لسحب TikTok، وإلا سيتم حظر منصة مشاركة الفيديو القصيرة من متاجر التطبيقات. ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون، الذي يعد جزءًا من حزمة تتضمن أيضًا مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. قال الرئيس جو بايدن سابقًا إنه يدعم الحزمة وسيوقع على مشاريع القوانين على الفور لتصبح قانونًا.