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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يوفنتوس يتأخر أمام كالياري بهدفين في الشوط الأول

فريق كالياري
فريق كالياري

أنهى فريق يوفنتوس الشوط الأول متأخرًا أمام كالياري بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب سردينيا ارينا ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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كييزا وفلاهوفيتش يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام كالياري

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موعد مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي

سجل جيانلوكا غايتانو هدف التقدم لفريق كالياري في الدقيقة 30 من الشوط الأول من ضربة جزاء، ثم أضاف ياري مينا الهدف الثاني من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 36.

دخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمير - دانيلو 

الوسط: تيموثي وياه - ألكاراز - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - كامبياسو 

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ميلان الوصيف، بينما يأتي كالياري في المركز الرابع عشر برصيده 31 نقطة.

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