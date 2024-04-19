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الجمعة 19 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس

يلتقي يوفنتوس مع كالياري مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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التعادل يحسم ديربي يوفنتوس وتورينو في الدوري الايطالي

ويسعى يوفنتوس للفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، بعد تعثره في المباراة الماضية أمام تورينو التي أنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب الأخير، وتعزيز تواجده داخل المربع.

ويملك يوفنتوس 63 نقطة في الدوري الإيطالي بعد خوضه 32 مباراة، فاز في 18 لقاء، وتعادل 9، وخسر خمس مواجهات آخرين، وسجل لاعبوه 45 هدفا، فيما تلقت شباكه 24.

بينما لدى كالياري 31 نقطة في جعبته، محتلا بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في 10 مواجهات، والتعادل في 15 آخرين.

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كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس وتورينو الليلة بالدوري الإيطالي

 

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري في مسابقة الدوري الإيطالي:

تبدأ مباراة يوفنتوس وكالياري في الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 10:45 بتوقيت الإمارات.

 

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