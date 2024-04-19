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الجمعة 19 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كييزا وفلاهوفيتش يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام كالياري

يوفنتوس
يوفنتوس

يواجه يوفنتوس نظيره كالياري مساء اليوم الجمعة على ملعب يونيبول دوموس في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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التعادل يحسم ديربي يوفنتوس وتورينو في الدوري الايطالي

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كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس وتورينو الليلة بالدوري الإيطالي

يهدف فريق يوفنتوس لتحقيق الانتصار من أجل جلب الثلاث نقاط، بعدما تعثر في المباراة الماضية أمام تورينو التي أنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب الأخير، في ظل سعى اليوفي إلى تعزيز تواجده داخل المربع.

لدى يوفنتوس 63 نقطة في الدوري الإيطالي بعد مشاركته في 32 مباراة، انتصر في 18 مباراة، وتعادل 9 آخرين وخسر خمس مباريات، وأحرز لاعبوه 45، فيما استقبلت شباكه 24 هدفا.

فيما حصد كالياري 31 نقطة، محتلا بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الانتصار في سبع مباريات والتعادل في 10 مواجهات، والتعادل في 15 آخرين.

تنطلق مباراة يوفنتوس وكالياري في الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 10:45 بتوقيت الإمارات.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام كالياري في مسابقة الدوري الإيطالي:

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: بريمر، جاتي، دانيلو.

في خط الوسط: لوكاتيللي، واستن ماكيني، أدريان رابيو، كوستيتش.

في الهجوم: فيدريكو كييزا، دوسان فلاهوفيتش.

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كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس وتورينو الليلة بالدوري الإيطالي

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