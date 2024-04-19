كشف الخيوط السياسية| داخل المشهد الانتخابي المعقد في جنوب أفريقيا

بعد 30 عاما من الديمقراطية في جنوب أفريقيا، يبدو أن الحزب الحاكم يفقد جاذبيته لدى العديد من الناخبين، ألقت أفريكا نيوز نظرة على المشهد السياسي قبل انتخابات البلاد لعام 2024.

الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا



لطالما تم الترحيب بجنوب إفريقيا باعتبارها أمة قوس قزح ذات التاريخ الغني من الديمقراطية.

ومع ذلك، تواجه البلاد العديد من التحديات على جبهات متعددة، أدى عدم المساواة الاقتصادية والبطالة والفقر وعدم كفاية تقديم الخدمات إلى تعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية داخل الأمة.

وعلى هذه الخلفية، ظهرت سلسلة من الأحزاب السياسية الجديدة التي تهدف إلى مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، من الحركات الشعبية إلى الفصائل المنشقة، يتنافسون على دعم الناخبين المحبطين الذين يتوقون إلى التغيير.

يقول موسى مدونج ، المحلل السياسي: "ستكون انتخابات 2024 في جنوب إفريقيا مجموعة تبعية من الانتخابات التي سنراها لأول مرة رئيسا سابقا يشبه جاكوب زوما يواجه المؤتمر الوطني الأفريقي".

ومن المرجح ألا يمنح مواطنو جنوب أفريقيا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي دعما ساحقا كما فعلوا في الانتخابات السابقة منذ عام 1994".

نوبونتو هلازو ويبستر هو نائب زعيم Build One South Africa ، وهو حزب تم إطلاقه في سبتمبر 2022.

يقول هلازو ويبستر: "نحن حزب يركز على إعادة السلطة إلى المجتمعات ، ولذا فقد تأكدنا من أن لدينا مرشحين يأتون من مجتمعات تؤيدها المجتمعات التي تختارها المجتمعات، سياساتنا تأتي في الواقع من المجتمعات وما تفعله السياسات هو أنها تتخلى عن السلطة مرة أخرى للمجتمع."

ولأول مرة على الإطلاق، يوجد أكثر من 50 حزبا على ورقة الاقتراع الوطنية، تجلب بعض هذه الأحزاب الجديدة وجهات نظر جديدة، لكنها تواجه معركة شاقة في تحدي هيمنة الأحزاب السياسية الراسخة التي احتفظت بالسلطة لفترة طويلة.

يقول مدونج: "إن وجود جاكوب زوما في حقيقة أنه من المحتمل أن يكون عضوا في البرلمان سيكون له تبعية، هذا يعني أنه لأول مرة سيحتاج حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي وحزب IFP إلى بعضهما البعض لأنه إذا تمكنت هذه الأحزاب الثلاثة من الاجتماع معا فمن المرجح أن تحشد حوالي 62.5٪ من الناخبين."



وقد أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة أن جميع أنظمتها تسير مع بدء طباعة بطاقات الاقتراع هناك سرد جديد آخذ في الظهور ، مدفوعا بالتحديات التي تواجهها الأمة وتطلعات شعبها.

وسوف تحمل الخيارات المقبلة أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل جنوب أفريقيا، وتشكيل الطريق إلى أمة أكثر شمولا وازدهارا واتحادا.