كاردو تشارك في أكبر ماراثون جامعي من أجل الصحة العامة

شاركت كاردو، الشركة الناشئة المصرية المتخصصة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، في أكبر ماراثون جامعي من أجل الصحة العامة، الذي تنظمه الجامعة البريطانية في مصر (BUE) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

برعاية كل من وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، وتضمن الماراثون ثلاثة مسافات: 2 كيلومترات، 5 كيلومترات، 10 كيلومترات لتناسب جميع الفئات المستهدفة.

وحضر الماراثون الذي انطلق صباح اليوم من مقر الجامعة بمدينة الشروق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة الدكتور الخان بولوخوف، السفير أندراس كوفاكس سفير المجر، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورة، وكلير أكامانزي الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني لكرة السلة بأفريقيا.

أعرب وزير الشباب والرياضة "أشرف صبحي" عن دعمه لكاردو المصرية وفخره بأول ساعة وسماعة ذكية مصرية. وتتماشى مشاركة كاردو في الماراثون مع التزامها بتعزيز أنماط الحياة الصحية وتحسين الأداء الرياضي من خلال ابتكاراتها المتطورة. حيث يهدف الماراثون، الذي أقيم اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل الساعة 8:00 صباحًا في حرم الجامعة البريطانية بالقاهرة الجديدة، إلى رفع الوعي حول أهمية الحفاظ على صحة جيدة والعيش بشكل أفضل.

قال أحمد عادل، الرئيس التنفيذي لكاردو: "نفتخر بالمشاركة في هذا الحدث المهم إلى جانب كبار الشخصيات الداعمة للصحة والرياضة. نؤمن بضرورة توفير الأدوات التي تُساعد الجميع على عيش حياة صحية، ونحن ملتزمون بتقديم منتجات بأسعار معقولة لجعل التكنولوجيا في متناول الجميع.

أضاف الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر: "يسعدنا أن يكون كاردو راعيًا لماراثون "جري من أجل الصحة والعافية". ونحن على ثقة بأن مشاركتهم ستجعل الحدث أكثر نجاحًا".