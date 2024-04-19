بلدية المحلة يهزم المقاولون العرب بثنائية في الدوري الممتاز

استطاع فريق الكرة الاول بنادي بلدية المحلة تحقيق الفوز على ضيفه المقاولون العرب بنتيجة بهدفين دون ردن في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب غزل المحلة، في الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي بلدية المحلة في شباك المقاولون، حسام أشرف في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، عبد الرحمن سمانة في الدقيقة 74.

تشكيل بلدية المحلة أمام المقاولون

حراسة المرمى:محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – هشام حافظ.

خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني - إسلام مرزوق – محمد عادل – كريم ممدوح.

خط الهجوم: حسام أشرف.

تشكيل المقاولون أمام بلدية المحلة

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وأحمد علاء وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا وأحمد الشيمي ومحمد مجلي وعمار حمدي ومحمد عنتر وأمادو أنياص ومحمد سالم.



وتضم دكة البدلاء، عامر عامر وأمير عابد ومحمود الشبراوي ومحمد هاني تريكا وعمرو مرعي وأحمد مودي وزياد فرج وفراس عايفيه وعماد ميهوب.