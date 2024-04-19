جولة لمتابعة العمل بمركز التدريب المهنى بالإسماعيلية

قامت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، بتنظيم جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، للإطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات المتدربين ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التى أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذى تشهده الدولة .

وأوضح حسن رداد وكيل وزارة العمل بالإسماعيلية ، أنه قام بعمل جولة تفقدية لمركز تدريب مهني " لمتابعة سير العملية التدريبية في الدورات التدريبة على مهن، الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والحاسب الألي، والتي ينفذها المركز التابع لمديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية ، ويقدمها للشباب بالمجان.



وخلال زيارة المركز، وجه إدارة المركز بتكثيف الدوريات التدريبية للشباب،على تلك المهن التي يحتاجها سوق العمل، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما أشار بأن مركز التدريب المهني يعد قلعة للتدريب نظرا لمساحته الكبيرة ووجود عدد متميز من الورش به لتدريب المتدربين، مشيرًا إلى الحاجة لإطلاق البدء الفعلي للعمل بالمركز من خلال استراتيجية فعالة ، مما يؤدى إلى إحداث طفرة في التدريب لأبناء وفتيات المحافظة

كما تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتنمية ، مشيرا إلى حاجة المحافظة لبدء التشغيل الفعلي للمركز والذي سيقدم أحدث برامج الدراسة والتدريب وبناء القدرات وتأهيل الشباب من حملة الدبلومات الفنية والمتسربين من التعليم، وذلك في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة عن طريق التعليم المزدوج الذي يكفل للطالب التعليم والتدريب في وقت واحد.