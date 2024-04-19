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الجمعة 19/أبريل/2024 - 06:57 م 4/19/2024 6:57:06 PM

أرى أن مستقبل مصر واقتصادها يمر عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات التى ستجذبها.

أتابع دائماً الأخبار المفرحة حول الاستثمارات الدولية التى وصلت ومن تلك الأخبار ما أعلنه وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح المنطقة فى جذب 128 مشروعًا، بالمناطق الصناعية والموانئ فى الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.

كل هذه الاستثمارات رغم قوتها لا تزال فى البداية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحمل مقومات غير محدودة للاستثمار فهى بدون جدال تقع فى قلب العالم كله شرقاً وغرباً وعلى أهم ممر مائى هو قناة السويس، بالإضافة إلى ذلك هى بوابة الدول الصناعية إلى آسيا وأفريقيا.

نحن نتحدث عن أهم نقطة فى العالم ترتبط بأوروبا والغرب عموما عبر البحر المتوسط وبآسيا والصين عبر سيناء والبحر الأحمر، لا نبالغ لو قلنا إن تلك المنطقة العبقرية من الممكن أن تتحول إلى أهم وأفضل مقصد للاستثمارات الدولية.

الصين مثلا، وحسب كلام رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل استثماراتها 40% من حجم الاستثمارات الحالية، وروسيا وتركيا مرشحتان لمنافسة الصين، ولكن لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى بعيدين عن ضخ استثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة للمنطقة.

السوق الأفريقى حالياً محل صراع بين الغرب من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى وأفضل نقطة لدخول السوق الأفريقى هى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فى رأيى أن حفر قناة السويس المسماة بالتفريعة التى قامت بها الدولة المصرية، وما تنوى فعله بحفر قناة ثانية كاملة مهم جدا للمنطقة الاقتصادية قبل أن يكون مهما لقناة السويس نفسها.

إذا نجحت الدولة المصرية فى الترويج للمنطقة الاقتصادية فإن تلك المنطقة سوف تكون بوابة مصر إلى المستقبل القادم بدون جدال.

الحقيقة أن تلك المنطقة خلال الشهور الماضية حققت نجاحا بعد فترة من الجمود بسبب الأزمة الاقتصادية، وعدم القدرة على الحركة.

القطار تحرك وهذا هو المهم وعلينا أن ندعم تلك الخطوات للوصول إلى محطة المستقبل فى أهم منطقة اقتصادية لمصر.

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