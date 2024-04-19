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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عودة يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام بلدية المحلة بدوري نايل

محمد عودة
محمد عودة

أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب التشكيل الأساسي لمواجهة بلدية المحلة اليوم الجمعة على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 
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تشكيل بلدية المحلة أمام المقاولون العرب بدوري نايل

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة البلديه كالاتي..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: لؤي وائل، أحمد علاء، فاروق نور الدين، جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي، محمد مجلي، عمار حمدي، محمد عنتر.

هجوم: محمد سالم، أمادو أنياس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 يجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

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