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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بلدية المحلة أمام المقاولون العرب بدوري نايل

بلدية المحلة
بلدية المحلة

أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام المقاولون العرب ضمن منافسات دوري نايل .

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المقاولون العرب يُنهي استعدادته لمباراة بلدية المحلة

ويستضيف بلدية المحلة نظيره المقاولون العرب عصر اليوم الجمعة على ملعب غزل المحلة في اللقاء الذى سيجمع بينهما ضمن الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري. 

ويلعب بلدية المحلة اللقاء بتشكيل مكون من..
في مركز حراسة المرمى : محمود ماهر .
في خط الدفاع : محمد صابر ، هشام حافظ ، محمد رجب ، كريم ممدوح .
في خط الوسط : أحمد رضا ، إسلام مرزوق ، ماجد هاني ، يوسف حسن ، محمد عادل أمو  .
في خط الهجوم : حسام أشرف.

دكة البدلاء: " أحمد حسين ، وحيد محسن ، عبده سمانة ، اينوك بنجامين، إيمانويل، السيد عوض ، نور الزموري ، أحمد كهربا، محمد أشرف .

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