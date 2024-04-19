تنشيط السياحة تناقش الترويج للزراعة السياحية بالاسكندرية

بحثت اليوم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة و مديرية الزراعة بالإسكندرية سبل التعاون فى مجال السياحة الزراعية وعمل على الترويج لها والوصول إلى برنامج مشترك و متكامل لتنشيط السياحة الزراعية الريفية بالإسكندرية من خلال إقامة المعارض والندوات التثقيفية المشتركة و ذلك لزياده ونشر الوعي بين الجمهور السكندري.

حيث استقبل اليوم اللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمكتبه بإستاد الإسكندرية السيد الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية و الوفد المرافق له

الزراعة السياحية

تعتمد الزراعة السياحية على اى نشاط قائم على الزراعة يجلب الزوار الى المزرعة مثل قضاء يوم فى المزرعة يشمل الطعام الريفي الفطار والغذاء ، بالإضافة الى شراء المنتجات الريفية مثل الفطائر ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهه الطازجة والطيور بالإضافة الى المساعدة فى إعداد الاطعمة والمخبوزات الريفية ، بجانب الفقرات الترفيهية مثل إطعام الحيوانات المزرعية وحلب الألبان ، بالإضافة الى الأعمال الزراعية مثل الرى والحرث و حصاد المزروعات.

ياتي ذلك فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواءمحمد الشريف - محافظ الإسكندرية نحو مشاركة الهيئة فى جميع الفعاليات التى تسهم وتهدف الى جذب وتنشيط السياحة بعروس البحر المتوسط.

الملتقى التوظيفي

و في سياق اخر شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة فى الملتقى التوظيفي التى نظمته كلية السياحة وإدارة الفنادق بجامعة فاروس فى نسخته الثامنة والتى تحرص الكلية على عقدة سنويا حيث يعد فرصة للتعرف على احدث الإتجاهات فى مجال السياحة والضيافة بالإضافة انه يتيح التواصل المباشر بين طلاب الكلية و الخبراء فى مجال السياحة ويهدف الى ربط الخريجين بسوق العمل وإتاحة فرص توظيف وتدريب للطلاب المهتمين بالعمل فى مجال صناعة السياحة والضيافة والتواصل المباشر مع ابرز المؤسسات والشركات فى الصناعة وبناء شبكة علاقات مهنية محترفة، وخلال الملتقى تم منح الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة شهادة تقدير من إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة فاروس على المشاركة الفعالة فى فعالية الملتقى التوظيفي للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

افتتح الملتقى

افتتح الملتقى التوظيفي الاستاذ الدكتور محمود محى الدين - رئيس جامعة فاروس و الاستاذ الدكتور محمد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الاستاذة الدكتور شاديه عبد السلام عميد كليه السياحه واداره الفنادق وبحضور مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الاستاذ شريف محمد ، والاستاذة شيرين فرج وعدد كبير من ممثلي الهيئات و الفنادق والشركات.