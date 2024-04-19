عاجل
حماس: إذا أرادت أمريكا وقف المأساة عليها الضغط على رئيس حكومة الاحتلال
الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بديل على معلول في الأهلي بعد اقتراب رحيله

على معلول
على معلول

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن آخر تطورات رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب تونس، علي معلول، عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضًا..

txt

علي معلول على رأس قائمة الأهلي لمباراة القمة

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن علي معلول اقترب من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، بعد رفض التونسي التجديد للفريق.

وأضاف، أن الغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي، سيكون البديل بشكل كبير، بعد اهتمامات من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وأكمل، أن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع يحيى عطية الله نجم منتخب المغرب وسوتشي الروسي، بداية من الموسم الجديد، بأوامر من لجنة التخطيط بالنادي، خاصة أنه سبق أن أبدى الأهلى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب المغربي من قبل.

وتابع، أن استمرار التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل محل شك، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي بالتعاقد معه، مستغلا انتهاء تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى ضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون تكاليف أى مبالغ إضافية لشراء عقده من ناديه.


وشدد الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن عطية الله لا يمانع الرحيل عن الدوري الروسي الصيف المقبل، خاصة أن فريقه مهدد بالهبوط باحتلاله المركز الأخير في الدوري.

مواد متعلقة

محاولات تحجيم دور مصر الحضارى والثقافى.. فاشلة

الوفد يقدم طرحاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد

الدوري السعودي يوجه أنظاره للتعاقد مع تشافي

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

مشاركة مميزة لـ«بيت الزكاة والصدقات» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

بيت الزكاة والصدقات ينظم خطة تنموية كبرى للارتقاء بالقرى الأكثر فقرًا
الجريدة الورقية