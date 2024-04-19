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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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واعظ بالأزهر يوضح فضل التسامح والعفو في الإسلام (فيديو)

الشيخ محمود عويس
الشيخ محمود عويس الواعظ بمركز الأزهر

أوضح الشيخ محمود عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل العفو والتسامح في الإسلام، مؤكدًا أن العفو والإحسان والتجاوز عن المُخطىء أمر عظيم وخلق وقيمة من أبرز القيم الإسلامية والمجتمعية.

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أبو هاشم: أكثروا من الدعاء في ليلة القدر بـ «اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفوا عنا»

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دعاء ليلة القدر.. "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

وقال خلال لقاء مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنَّ أحد أسماء الله – عز وجل – الحسنى “العفو” لدلالة وأهمية العفو والإحسان كخلق.

وأكد أن العفو من شيم الكرام كما أنَّ الله – عز وجل – عفو يعفو ويغفر لعباده، ومن يريد المغفرة والعفو من الله عليه أن يعفو ويغفر للخلق أخطائهم.

الله أمر سيدنا محمد بالعفو

وتابع: “الله أمر سيدنا محمد في كتابه الكريم بسورة الأعراف الآية 199: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”.

وأشار إلى أنَّ معنى “خذ العفو” في الآية الكريمة هو ما جاء في حديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم: “أن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك”.

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