دعاء ليلة القدر.. "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"

دعاء ليلة القدر.. يترقب المسلمين ليلة القدر للإكثار فيها من الدعاء والعبادة ليغفر الله الذنوب ويجلب الأرزاق ويقضى الحوائج، فهى ليلة خير من ألف شهر.

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تشير إلى أن ليلة 27 من رمضان من الليالي المرجحة للقدر.

وقال رسول الله في الحديث الشريف "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في الوتر، ليلة سبع وعشرون، أو ليلة تسع وعشرين، أو ليلة إحدي وثلاثين".

وروى عن نبي الله بأنه أوصي أمته بترديد 7 كلمات في ليلة القدر وقال فيها مفتاح الخير عظيم، وتُقضي فيها الحاجات، وعندما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله عن أفضل دعاء في ليلة القدر فقال: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

دعاء ليلة القدر

- يا رب إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لي ذنوبي وترحمني، وتعفو عني، واللهم تتقبل دعائي.

- اللهم إني أسألك من خير ما سألتك منه سيدنا محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد.

- يا رب إني أسألك الجنة ونعيمها، وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك يا رب من النار وعذابها، وما قرب إليها من قول وعمل.

- يا رب اجعل هذه الليلة خير ليلة طلعت على عبيدك، اللهم أكتب لي فيها السعادة والتوفيق.

- اللهم إني أسألك أن ترزقني في ليلة القدر ما تقر به عيني، وتسعد به نفسي، وتطمئن به روحي.

- يا رب أسألك أن تجعل هذه الليلة ليلة خير وبركة، وأن تمن علينا يا رب الله برحمتك وكرمك.

- اللهم إني أسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار، وتدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب.

- يا رب نسألك أن تبارك لنا في أعمارنا، وأن تحفظنا من كل سوء يارب وفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة.

- اللهم إني أسألك أن تنير قلبي بنور الإيمان، وأن تبعد عني ظلمة الكفر والضلال.

- يا رب نسألك من فضلك ورحمتك وعطائك، ما لا ينقطع ولا ينفد، يا رب أسالك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

- اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا شأننا كله، وأن تبارك لنا في أعمارنا، يارب احفظنا من كل سوء، وأن تُوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة.

أدعية ليلة القدر

- أحينا يا رب مستورين بك وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك يا الله مستورين، يارب استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

- اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمري، ويارب أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشي، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادي، اللهم اجعل الحياة لي زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم اشفي مرضانا، وارحم موتانا، واقض حوائجنا وحوائج جميع السائلين، يارب يسر أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا فإنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

- اللّهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة يا رب.