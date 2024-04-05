أبو هاشم: أكثروا من الدعاء في ليلة القدر بـ «اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفوا عنا»

أكد الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الازهر الأسبق وأمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أهمية الإكثار من الدعاء في ليلة القدر، بقول: «اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا»، قي ذلك الليلة التي توافق السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، تلك الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «التمسوها في العشر الأواخر»، داعيا الإكثار من العبادات والدعوات والتكافل الاجتماعي في هذه الليلة المباركة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الازهر الأسبق وأمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب؛ في الإحتفالية الدينية الكبرى التى أقامها بالساحة الهاشمية بمسقط رأسه بقرية بني عامر مركز الزقازيق، بحضور النائب الوفدي اللواء هاني دي أباظة، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة، والدكتور هلال عفيفي آمين عام الجامعة، ولفيف من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأضاف الدكتور محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الازهر الأسبق وأمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بأنه حريص على إقامة الاحتفالية الدينية بليلة القدر المباركة كل عام في الساب والعشرين من الشهر الكريم؛ احياءً لقدرها المبارك، وذلك بذكر وتلاوة القرآن، موضحا بأن إحياء ليلة القدر يتم وفق ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة، داعيا الله أن يبلغنا وجميع المسلمين ليلة القدر.

وأشار الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الازهر الأسبق وأمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إلى أن الساحة الهاشمية دأبت على الاحتفال بالمناسبات الدينية ومنها الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور العلماء من الأزهر الشريف والاوقاف، بجانب الاحتفال الذي يعقد اسبوعيا بإقامة ندوة دينية عقب أداء صلاة كل جمعة، يتحدث فيها العلماء الحضور من الازهر الشريف ووزارة الاوقاف، لشرح توضيح صحيح الدين للناس، وما فيه من سماحة ويسر، والبعد من الغلو الفكري والتعصب، وذلك في جلسة دينية تُختتم بذكر الله تعالى بمسجد الشيخ أبوهاشم أحد المساجد المهمة والكبرى بمحافظة الشرقية.

يشار إلى أن قرية بني عامر، هي مكان مولد ونشأة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، والدكتور الحسيني عبدالمجيد هاشم وكيل الأزهر الأسبق.