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الجمعة 19 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جامعة المنصورة: إلزام كل طالب بتعليم 4 مواطنين للحصول على الشهادة (فيديو)

الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

كشف الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل حصول الجامعة على المركز الأول بالمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار من خلال محو أمية أكثر من 12 ألف دارس ودارسة، ضمن خطة الجامعة لمحو الأمية بمختلف المحافظة.

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إنجازاً دولياً جديداً تحققه جامعة المنصورة طبقاً لتصنيف Qs للتخصصات الأكاديمية لعام ٢٠٢٤

قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الجمعة، إن الجامعة تمتلك خطة استراتيجية لمحو الأمية في إطار رؤية مصر 2030، ونستهدف على مستوى محافظة الدقهلية ألا يكون هناك أي مواطن أُمِّي.

وأوضح أنهم وضعوا خطة لخدمة المجتمع منذ عام 2019، بإبرام اتفاقية مع هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية ومنها فرع الدقهلية، وانبثق عنها خطة للكليات التربوية مثل كليات الآداب والتربية والتربية النوعية والطفولة المبكرة وتربية رياضية.

وتابع: “ألزمنا كل طالب بتعليم 4 مواطنين على مستوى السنوات الأربع، أي تعليم مواطن في كل عام دراسي وبالنهاية لابد من تعليمهم كتكليف حتى يتثنى له الحصول على شهادته الجامعية، ما يستلزم أن يوافي الجامعة بما يفيد من هيئة تعليم الكبار أن كل طالب قام بتعليم ومحو أمية أربعة أشخاص”.

إنجاز جديد لجامعة المنصورة 

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إدراج جامعة المنصورة بنتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الأكاديمية لعام 2024، وقد ظهرت جامعه المنصورة في ١٢ تخصص أكاديمي عالمي وكانت ضمن أحسن ٥٠٠ جامعة علي مستوي العالم في ٨ تخصصات أكاديمية، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم، شملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

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