إنجازاً دولياً جديداً تحققه جامعة المنصورة طبقاً لتصنيف Qs للتخصصات الأكاديمية لعام ٢٠٢٤

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ادراج جامعة المنصورة بنتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الأكاديمية لعام 2024، وقد ظهرت جامعه المنصورة في ١٢ تخصص أكاديمي عالمي وكانت ضمن أحسن ٥٠٠ جامعة علي مستوي العالم في ٨ تخصصات أكاديمية، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم، شملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

وقد ظهرت جامعة المنصورة في عدة تخصصات شملت : الرياضيات: وظهرت في الفئة من ٥٠١ إلى ٥٥٠ عالميًا، والمركز التاني على المستوى المحلي.

تخصص الطب: وظهرت في الفئة من ٣٥١ إلى ٤٠٠ عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي.

تخصص العلوم الطبيعية: وظهرت في الفئة من ٥٠١ إلى ٥٥٠ عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي.

تخصص الكيمياء: وجاءت في الفئة من ٤٥١ إلى ٥٠٠ عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي.

تخصص الزراعة والغابات: وجاءت في الفئة من ٢٥١ إلى ٣٠٠ عالميًا، وفي المركز الثالث على المستوى المحلي.

تخصص العلوم الصيدلية: وجاءت في الفئة من ٢٠١ إلى ٢٥٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

تخصص علوم الحياة والطب: وظهرت في الفئة من ٤٠١ إلى ٤٥٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

تخصص الهندسة الميكانيكية: وجاءت في الفئة من ٥٠١ إلى ٥٣٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

تخصص الهندسة والتكنولوجيا: وجاءت في الفئة من ٤٥١ إلى ٥٠٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

تخصص العلوم البيولوجية: وجاءت في الفئة من ٤٥١ إلى ٥٠٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

تخصص علوم الحاسب الآلي: وجاءت في الفئة من ٥٥١ إلى ٦٠٠ عالميًا، وفي المركز الرابع على المستوى المحلي.

تخصص الهندسة الإلكترونية: وجاءت في الفئة من ٤٥١ إلى ٥٠٠ عالميًا، وفي المركز الخامس على المستوى المحلي.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن تقدم جامعة المنصورة في مؤشرات تصنيف QS، يرجع إلى خطة الجامعة الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

كما أشاد بالجهد المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعة في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية قادر على إحداث طفرة في كل المجالات بمصر.

الجدير بالذكر أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربع مؤشرات هي: السمعة الاكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجيين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون الى أكثر من دولة، مشيرًا إلى أن هناك زيادة مستمرة لعدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات المختلفة.