تحرص الأمهات على تحضير من أصناف الحلويات الهشية التي تسعد أفراد أسرتها خاصة يوم العطلة الرسمية لهم.

وكثيرًا يفضل تحضير حلويات مختلفة في المذاق من بواقي كيك الفانيليا في كاسات الحلويات مع اضافه بعض أنواع الفواكه الطبيعية أو المجففه في بضع دقائق.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير أكواب الحليب بالبلوبيري وفتات كيك الفانيلا بخطوات سهلة وبسيطة لتسعدي أفراد أسرتك.

المقادير

- حليب : 3 اكواب

- البلوبري : نصف كوب (عصير بلوبيري أسود أو أحمر- يمكنكِ تحضيره بالخلاط)

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : 2 ملعقة كبيرة (ناشف)

- سكر : 5 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- القشطة : علبة

- كيك فانيلا : قالب (فتات الكيك)

- البلوبري : حبات (الأسود أو الأحمر / للتزيين)

طريقة التحضير

وزعي فتات الكيك بالفانيليا على الأكواب.

ضعي عصير البلوبيري فوق الحليب، وارفعيه على نار متوسطة، ثم أضيفي السكر، وحليب البودرة، والزبدة وحركي المزيج.

ذوبي النشاء في القليل من الماء، ثم اسكبيه فوق الحليب مع التحريك المستمر.

أضيفي الفانيليا وعلبة القشدة، وحركي حتى الغليان.

اسكبي مهلبية الحليب بالبلوبيري فوق الأكواب بشكل عشوائي، وزينيها بالحبات الطازجة.