الأنبا غبريال يبدأ صلاة ثالث للراحل القمص إيليا يوسف

بدأ منذ قليل، الأنبا غبريال أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، فعاليات صلاة ثالث للأب القمص إيليا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس المرماح.

يشارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين الذين حرصوا على التواجد في وداع الأب الراعي الذي عاش من أجل خدمة المسيح ومذبح الكنيسة.

لمحات في حياة القمص ايليا يوسف

أعلنت الكنيسة مساء الأربعاء الماضي، عن رحيل القمص إيليا الذي عاش في خدمة الكنيسة لأعوام ومر على مدار سيرته بعدة مراحل رعوية ساعدت في تأسيس هذا الرمز الإيماني الذي أفنى عمره في خدمة الكنيسه وأبناءها، ويعود تاريخ رسامته الكهنوتية يوم 2 أغسطس من عام 1981 ميلادية.

عرف في بادئ الأمر حسب الرتبة الأولى باسم القس إيليا يوسف مسيحة وارتبط اسمه في الخدمة بكنيسة مارجرجس الروماني المرماح ثم ترقى قمصًا في 3 يونيو 1993 م، وتزامن هذا التاريخ مع ترقية القمص باخوم عطية شحاته من كنيسة المرماح للقمصية.

فعاليات مرتقبة في الكنيسة القبطية

يحصد الأقباط حصيلة التراث المسيحي العريق التي شهدته الكنيسة المصرية، وتعيد إحياء ذكرى عدد من الفعاليات فمنذ أيام شهدت احتفالات بمناسبة عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد المقرر في مايو المقبل

أنشطة الأقباط

وجاء هذا بعد فترات من الكنائس فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” واستمر حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".

تباين واتفاق..مظاهر الاختلافات بين الطوائف

تتحد الطوائف المسيحية فيما بينها في جوهر الإيمان بالمسيح، بينما تتباين في عدد الطقوس والأسباب العقائدية، وجوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد.