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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لحظة طعـ ـن أسقف الكنيسة الآشورية بأستراليا أثناء العظة..بالفيديو

لحظة طعـ ـن الأسقف
لحظة طعـ ـن الأسقف مار ماري إيمانويل

تداول منذ قليل،  فيديو تسجيلي عبر موقع التواصل الإجتماعي، يوثق لحظة  تعرض الأسقف "مار ماري إيمانويل" أسقف الكنيسة الأشورية الآرامية القديمة بإستراليا، للطعن  من قِبل شخص مجهول أثناء البث المباشر للعظة الروحية التي تقام بكنيسة المسيح الراعي الصالح في حي واكيلى غرب مدينة سيدني.

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وفور حدوث الواقعه  هرع المصلين نحو الأب الكاهن بينما اعتقلت الشرطة الأسترالية منفذ الهجوم، وانتشرت أنباء في المواقع الإستراليا والقبطية تصريحات الأمن هناك والتي نصت على إن الإصابات  لا تمثل خطراً على حياة  الجرحى الذين تقدم لهم فرق الإسعاف العلاج وهم أربعة أشخاص. 

وذكرت المصادر ذاتها  أن الأب الكاهن تم نقله إلى  أقرب مستشفى وكان لا يزال على قيد الحياة رغم الإصابة، ووفق ما صدر من تصريحات أن الشرطة طوقت مكان الإعتداء وطلبت من السكان إخلاء الساحة بالكنيسة للبحث والتحقيقات،  ولم تصدر أي كنيسة مصرية حتى الأن تصريحات بشأن الواقعة لحين تبين التطورات.

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